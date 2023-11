Dopo aver fatto il tutto esaurito in Italia | lo show dell' attore comico pugliese sbarca in televisione e promette di farci ridere per due ore filate tra imitazioni | canzoni e gag politicamente scorrettissime

Leggi su amica

(Di martedì 14 novembre 2023)ilnei teatrini, Checco Zalone è pronto a conquistare anche i telespettatori. Li implora, di cuore, di premiarlo negli ascolti (visto che nessuno gli da’ un grammy, dice) nello spot che precede la messa in onda, stasera in tv su Canale 5 alle 21.20, di Amore + Iva. Mattatatore assoluto Luca Pasquale Medici. Che con il suo esilarante alter ego, Checco Zalone, appunto, dà fondo al suo incredibile repertorio di ironia, musica,e satira graffiante per due ore di divertimento assicurato. Uno spettacolo esilarante. Scritto da Medici insieme a Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Unoche ha conquistato ...