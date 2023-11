Donna strangolata in casa | arrestato il figlio | “Sono pentito”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statodalla Polizia, su disposizione della magistratura di Santa Maria Capua Vetere, il 29enne Francesco Plumitallo, che stamattina ha strangolato ina Capodrise (Caserta) la madre, la 54enne Patrizia Lombardi Vella, ed ha poi avvisato il 113 di ciò che aveva fatto. Portato in Commissariato, è stato interrogato dal pubblico ministero Giacomo Urbano che ne ha disposto l’accompagnamento al carcere di Santa Maria Capua Vetere per omicidio volontario. Negli uffici del Commissariato, il 29enne, in lacrime, ha spiegato di aver ucciso la madre in seguito ad un raptus e ad un profondo stato di confusione mentale, che gli era stato provocato dalla circostanza di non aver preso le medicine prescritte dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl da un psichiatra di Marcianise presso cui è in cura. “Non ho capito più ...