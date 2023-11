Donald Trump contro Kim Kardashian | lei gli chiede di intervenire per un provvedimento di grazia | lui | No | hai votato per Biden

(Di martedì 14 novembre 2023)Kim. Lo si legge in un'anticipazione del libro di Jonathan Karl, Tired of Winning. Secondo quanto pubblicato, laavrebbe chiesto all'ex presidente degli Stati Uniti diper undi, ma dasarebbe arrivato un no secco: "Hai

'Hai votato per Biden e adesso vieni a chiedermi un favore'. Avrebbe risposto così l'ex presidente Usaa Kim Kardashian che gli chiedeva di intervenire per un provvedimento di grazia. Il retroscena è svelato in un'anticipazione del libro di Jonathan Karl 'Tired of Winning', in uscita ...

Morta la sorella maggiore dell'ex Presidente Donald Trump. Aveva 86 anni RaiNews

Trovata morta in casa la sorella di Donald Trump, chi era l'ex giudice Maryanne Trump Barry Open

«Questo accordo si è reso necessario a causa delle battaglie legali che [Donald] deve affrontare» dicono fonti vicine alla ex First Lady che teme di dover tornare alla Casa Bianca In pensione dal 2011 ...È stata trovata senza vita nella sua cara di Manhattan, Maryanne Trump Barry, ex giudice federale e sorella maggiore di Donald Trump. (ilGiornale.it) Trovata morta in casa la sorella di Donald Trump, ...