Djokovic-Sinner | Atp Finals | orario | tv in chiaro | streaming | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 14 novembre 2023)è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2023:, notizie,, diretta tv e. L’ultimo tabù da sfatare, per Jannik, si chiama Novak. Dopo aver superato l’ostacolo Medvedev, giocatore che fino a qualche mese fa, prima delle finali di Pechino e Vienna, sembrava la kryptonite dell’altoatesino, il numero uno d’Italia tenterà di scalare la montagna più alta, l’Everest del tennis se vogliamo, contro il giocatore più vincente di sempre, ancora affamato di vittorie come ai primordi della sua carriera.– IlVeggente.it (Ansa)Quella traè Nole è sicuramente la partita più attesa sin dal momento del sorteggio e il pubblico di ...