Disabile violentato e torturato dai compagni di scuola | 3 arresti nel napoletano

(Di martedì 14 novembre 2023) Nella tranquilla cittadina di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, un oscuro caso di violenza ha scosso la comunità. Tre giovani,didi una vittima minorenne, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dal fatto che abbiano “approfittato della sua debolezza psichica e del ritardo cognitivo della vittima”. L’orrore si sarebbe verificato lo scorso marzo, ma è emerso solo dopo il coraggioso intervento della madre della vittima, che ha denunciato gli abusi alle autorità competenti. I carabinieri di Sant’Antimo hanno eseguito due ordinanze di misura cautelare in carcere emesse dal tribunale di Napoli Nord e una terza emessa dal tribunale per i Minorenni di Napoli.Leggi anche: Filippo e Giulia, scomparsi da giorni: le tracce di sangue e i dubbi dei familiari Insulti, sputi e ...