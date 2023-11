Lo ha detto il presidente della Lega di A, Lorenzo, commentando le parole del n.1 del Napoli che ritiene troppi i cinque anni per la cessione deitv. Parlando a margine del convegno "L'...

Diritti tv: Casini, anche Abodi conferma bontà accordo 5 anni Agenzia ANSA

Diritti TV: Casini e Abodi confermano l'accordo quinquennale sulla ... Tendenzediviaggio

"Ringrazio il presidente De Laurentiis che conferma come la Lega sia un'associazione democratica dove le squadre possono esprimere le diverse posizioni, poi in questo caso si è arrivati a una decision ...La Giornata mondiale di preghiera per le persone vittime di abusi sessuali sarà anche per la Germania nei giorni attorno al 18 novembre, secondo quanto comunicato oggi con una nota della Conferenza ...