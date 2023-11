Diretta Tsitsipas - Rune | segui la sfida delle Nitto ATP Finals LIVE

(Di martedì 14 novembre 2023) TORINO - In attesa della supertra Jannik Sinner e Novak Djokovic c lamoroso quanto accaduto al Pala Alpitour nella sessione pomeridianaATP: Stefanossi è ritirato ...

TORINO - In attesa della super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic c lamoroso quanto accaduto al Pala Alpitour nella sessione pomeridiana delle Nitto ATP Finals : Stefanossi è ritirato dopo appena tre game contro Holger Rune per un problema alla schiena . Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Dopo essersi ritirato nel corso del match contro il danese Holger Rune, l'ellenico Stefanos Tsitsipas ha annunciato il forfait dal resto della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis: al p ...Il live e la diretta testuale di Sinner-Djokovic, incontro valido per la fase a gironi delle ATP Finals di Torino 2023.