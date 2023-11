Dimitri Fricano uccide la fidanzata Erika Preti ma è già fuori dal carcere perché obeso e fuma troppo | Sono uscito di testa

(Di martedì 14 novembre 2023) Il caso continua a fare discutere. Deve scontare una pena complessiva di 30 anni per l'omicidio della: manon è più dietro le sbarre. E' agli arresti domiciliarie supertore. La decisione è del tribunale di sorveglianza di Torino per il...

Condannato a 30 anni per l'assassinio della fidanzata Erika Preti ,adesso è agli arresti domiciliari perché obeso e fumatore . La decisione è del tribunale di sorveglianza di Torino per il quale le condizioni di salute del 35enne di Biella, sono ...

Condannato per l'omicidio della fidanzata: adesso ai domiciliari perché obeso | Dimitri Fricano: "Non vivo più" TGCOM

Dimitri Fricano, scarcerato perché obeso: il peso, le sigarette, le apnee notturne, così il killer di Erika Pr ilmessaggero.it

L'uomo condannato per l'omicidio di San Teodoro nell'estate di sei anni fa non può restare dietro le sbarre secondo i giudici del tribunale di sorveglianza: "Io non vivo più e chiedo scusa ai genitori ...Dimitri Fricano e suo padre hanno parlato ai microfoni del talk Pomeriggio Cinque dopo la scarcerazione del 35enne ...