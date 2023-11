Dimentica dove aveva parcheggiato e denuncia il furto

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVisibilmente scosso, ha fermato nel centro di Avellino una pattuglia della Sezione Volanti della Questura perre ildella sua auto. Sulla scorta delle informazioni su targa e modello della vettura, gli agenti hanno attivato le ricerche che in meno di un’ora si sono concluse con il ritrovamento. Il proprietario, soltanto quando è andato a prelevare l’auto, si è reso conto dell’imbarazzante errore: nessunsoloto di averla parcheggiata in un posto diverso da quello consueto, nei pressi della sua abitazione. La vicenda si è conclusa con le scuse ai poliziotti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... nelle Case circodariali di Biella, Vercelli e Ivrea,organizziamo una vera e propria sala ... Spesso si pensa ai temi strettamente legati alla detenzione, ma ci siche dietro c'è una ...

Dimentica dove ha parcheggiato l'auto e denuncia il furto: il caso in ... anteprima24.it

Nel Bolzanino sorge "Osteria Acquarol", dove il gusto non dimentica ... VeneziePost

Dopo la storica legge che ha vietato gli allevamenti di animali da pelliccia in Italia, migliaia di visoni sono ancora intrappolati in gabbia ...Lunedì 13 novembre il Comune di Sant'Agata sul Santerno ha commemorato i caduti di Nassiriya, nel ventesimo anniversario della strage e in occasione della ...