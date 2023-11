Il farmaco di prima scelta per ilrimane la metformina, salvo controindicazioni o ... si valuta il rischio cardiovascolare e renale, in base al quale si stabilisce qualei farmaci della ...

Diabete, tra formazione e algoritmi medico famiglia centrale per pazienti La Gazzetta del Mezzogiorno

Giornata Mondiale Diabete: dalla prevalenza all'accesso alle cure, i ... ISS

Diverse le iniziative adottate in Liguria legate alla presa in carico dei pazienti diabetici, a partire dall'erogazione dei farmaci e dei presidi per il ...Nell’ultimo anno il ruolo del medico di medicina generale nella presa in carico del paziente diabetico è cambiato profondamente: da una parte, il diabete mellito di tipo 2 sta attraversando una fase d ...