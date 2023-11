Diabete | la prevenzione che non c’è e che si potrebbe fare Scrive Giorgio Mulé

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) Quando si tratta di salute la prima cosa a cui tutti pensiamo e? alla guarigione. Ma, sembra banale dirlo, e? meglio non ammalarsi piuttosto che guarire. Fortunatamente, nel corso dell’ultimo decennio, la parolaha iniziato a farsi largo anche tra i non addetti ai lavori. Pero? nel nostro sistema sanitario cosi? come anche a livello globale, il tema dellanon e? ancora entrato a pieno titolo tra le modalita? di gestione ordinaria della salute. L’Italia spende ogni anno oltre 120 miliardi di euro per la sanita?, di cui meno dell’1% e? utilizzato per la; due dati che spiegano meglio di fiumi di parole quanto sia necessario investire per evitare di ammalarsi, una scelta che oltre a far bene a ciascuno di noi fa bene anche allo Stato, che risparmia e puo? destinare quei fondi ad altre politiche ...