Diabete | 10 false convinzioni sulla patologia di cui soffrono 5 milioni di italiani

(Di martedì 14 novembre 2023) È vero che mangiare zucchero fa venire il? Che chi lo ha non può fare sport? E che non può mangiare frutta né carboidrati? L’Associazione medici diabetologi interviene su tante fake news legate a una malattia complessa che rappresenta una priorità globale. Ecco che cosa è importante sapere

In Italia si stima siano quasi cinque milioni, mentre un milione non sa di avere il diabete e circa 4 milioni sono ad alto rischio di svilupparlo. Serve, dunque, una corretta informazione. Con i ...IN occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 Novembre, Theras svela 10 falsi miti su questa malattia tutti da sfatare ...