Di Gennaro | «Italia col blocco Inter! Dimarco ha un sostituto»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 novembre 2023) Per l’oggi secondo giorno di preparazione delle sfide contro Macedonia del Nord (venerdì) e Ucraina (lunedì). Di, da Diretta Azzurra su Rai Sport, anticipa unInter fra i titolari in queste partite, anche se oraha un concorrente. IN CAMPO – Antonio Didà un primo sguardo alla formazione dell’per le prossime due decisive partite: «IlInter dovrebbe partire con Matteo Darmian a destra, che sappiamo essere bravo a fare tanti ruoli, e Federicoa sinistra. Anche se abbiamo Cristiano Biraghi che è un suonaturale. Jorginho invece ritorna dopo aver fatto molto bene all’Arsenal, di cui è diventato anche capitano. Credo che si possa ritagliare un suo ruolo come geometra del ...