Di Gennaro | «Inter ha gioco armonioso Migliore della Juventus»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 novembre 2023) L’è attesa dalla partita forse più importante di questo inizio di stagione, ossia quella con la. Antonio Diindividua i punti di forza di entrambe le squadre su TMW Radio. SCONTRO DIRETTO – Antonio Diindividua i punti di forza delle prime due in classifica del campionato: «Le difese sono molto forti, ma anche ladeve fare qualcosa di diverso contro l’. I nerazzurri hanno un, dove partecipano tutti e possono segnare tutti. In questo momento lavive un periodo positivo in difesa, ma deve fare qualcosa di più. Sulla carta l’sul piano delrosa, Allegri però le prepara ...