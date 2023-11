Di cosa parliamo quando parliamo di “bio”

Leggi su facta.news

(Di martedì 14 novembre 2023) Capita spesso, passeggiando per le corsie dei supermercati, di leggere molte etichette con scritto “bio” o “biologico”. Allo stesso modo, sfogliando riviste o leggendo articoli online si trovano gli stessi termini legati all’alimentazione, alla cosmesi e alla produzione tessile. Negli ultimi anni In Italia questa tecnica di produzione ha visto un’importante crescita. Come si legge dal rapporto “Bio in cifre 2023” curato dal Sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica (Sinab), nel 2022 c’è stata una crescita sostenuta del biologico che ha portato le superfici coltivate biologicamente a oltre 2 miliardi di ettari, con un incremento del 7,5 per cento rispetto al 2021. Prima però di entrare nei tecnicismi, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. I prodotti biologiciSe dovessimo spiegaresignifica il termine “biologico” dovremmo immaginarci una ...