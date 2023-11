Demolito il monumento per Arafat a Tulkarem | Idf | un clamoroso blitz Libano | Hamas minaccia

Con ironia, ci si chiede cosa ci sta a fare ilcon Carlo Alberto che tende il braccio 'di ...un brutto capannone in quello che oggi è il giardino su Piazza Rattazzi, restaurato 'l'...

I bulldozer israeliani demoliscono due monumenti a Yasser Arafat a Tulkarem, in Cisgiordania - Video RaiNews

Israele e Hamas, la diretta. Tulkarem, Idf demolisce monumento per Arafat. Guterres "turbato" Liberoquotidiano.it

I soldati delle forze di difesa israeliane hanno demolito almeno due monumenti in memoria dell'ex presidente dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Yasser Arafat, all'ingresso d ...Un monumento dedicato alla cosmonauta russa Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio, è stato demolito oggi a Leopoli, in ...