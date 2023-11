De Laurentiis sorprende tutti | contattato un grande ex per la panchina

Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023) Il patron del Napoli non si arrende e sembra ancora non aver preso una decisione definitiva su chi dovrà prendere il posto di Garcia, tanto che sta facendo un po’ di chiamate Come volevasi dimostrare. Il solito Aurelio De. Nel momento in cui tutto sembra convergere per l’esonero di Rudi Garcia e l’arrivo del nuovo tecnico identificato in Igor Tudor, ecco che gli scenari cambiano all’improvviso. Sembra quasi che il patron del Napoli si diverta a cambiare gli altarini di volta in volta. Aurelio Depresidente e padrone del Napoli (Ansa Notizie.com)E così lascia partire delle vere e proprie consultazioni come spesso fa anche il suo amico e collega Claudio Lotito. Dopo aver parlato con Tudor e aver trovato una sorta di accordo, non contento ha richiamato Walter Mazzarri, si proprio lui, ma non contento ancora ha tenuto in stand-by ...