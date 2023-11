De Laurentiis ha scelto | UFFICIALE il ritorno di Mazzarri al Napoli

(Di martedì 14 novembre 2023) Sembrava tutto pronto per l’arrivo di Tudor sulla panchina delal posto di Rudi Garcia, ma in meno di 24 ore lo scenario è cambiato completamente. L’incontro tra Deha sancito il, a distanza di dieci anni, dell’allenatore toscano sulla panchina partenopea. L’ex tecnico di Inter, Torino e Cagliari tra L'articolo proviene da Il Difforme.

Walter Mazzarri Il Napoli ha ufficializzato l'esonero di Rudi Garcia e Aurelio DehaWalter Mazzarri per sostituirlo. Per l'allenatore toscano si tratta di un ritorno: aveva guidato il club dal 2009 al 2013 portando la squadra in Champions e conquistando una Coppa ...

I giornali hanno raccontato bene, che Tudor era in pole position. Poi le cose sono cambiate e De Laurentiis ha scelto Mazzarri. E' stata fatta una cronaca fedele e giudiziosa. Questi tifosi che ...