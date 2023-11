De Laurentiis ha scelto Mazzarri come traghettatore del Napoli fino a giugno

(Di martedì 14 novembre 2023) Il tecnico Walterha accettato il ruolo didelfirmando un contratto di 7 mesi. Il mister livornese guadagnerà all’incirca un milione di euro.ha risposto presente e torna adopo 10 anni. Aurelio Denon si haIgor Tudor (chiedeva un contratto più lungo e un ingaggio maggiore) e ha pensato di chiamare il vecchio allenatore, quello che gli ha consentito le prime grandi plusvalenze. Grazie aADL ha venduto nel giro di un anno Lavezzi e Cavani al Psg per quasi 100 milioni. Grazie al toscano il presidente ha dato inizio al percorso di un grandee ha alzato il primo trofeo: la Coppa Italia 2012. Mercoledì Waltertornerà ad allenare a ...

...Deha esonerato Rudi Garcia , reduce da un deludente pari in Champions League contro l'Union Berlino e dalla clamorosa sconfitta casalinga contro l'Empoli. Al suo posto è stato...

Non faccio il giornalista ma in questo momento l'opinionista televisivo,quindi su Mazzarri dico che mi sono sempre, ma sempre, piaciute le scelte romaniche e questa è una di quelle ...