Davvero una brutta pagina di tv | Beppe Grillo? Chi bastona Fabio Fazio | fuoco amico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Un merito da riconoscere aè quello di aver elevato il genere dell'intervista senza domande a format tv di successo. Il non plus ultra è stato il soliloquio didomenica sera, valso a Nove il record storico in termini di share: Che tempo che fa segna il 12,1%. Tanta roba con zero domande, appunto. Beninteso, non siamo solo noi quelli cattivi:è stato colpito anche da. Prendi Massimo Giannini, il cui giudizio è drastico: «Uno show, più che un'intervista, pieno di confusione e per mischiare le carte», sosteneva nel podcast Circo Massimo. «Avendo ascoltato questa fluviale non-intervista dell'Elevato mi viene in mente un vecchio film di Ugo Tognazzi che si chiamava La tragedia di un uomo ridicolo. Non saprei definirlo ...