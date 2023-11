Dani Alves rinviato a giudizio per violenza sessuale

Il tribunale di Barcellona ha rinviato a giudizio il difensoreper violenza sessuale su una giovane donna, avvenuta in una saletta privata della discoteca catalana Sutton il 30 dicembre 2022. È stata così confermata l'ordinanza emessa dagli inquirenti ...

Dani Alves andrà a processo per violenza sessuale. Lo ha deciso il tribunale di Barcellona a seguito di una lunga indagine scattata dopo la denuncia di una ragazza di 23anni.