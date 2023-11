Dani Alves rinviato a giudizio per violenza sessuale | rischia 10 anni di carcere

L'ex difensore di Barcellona, Juventus e del Brasiledovrà affrontare un processo in Spagna con l'accusa di violenza sessuale su una giovane donna in una discoteca di Barcellona lo scorso dicembre. Il calciatore è stato arrestato il 20 ...

Dani Alves rinviato a giudizio per violenza sessuale: rischia 10 anni di reclusione La Gazzetta dello Sport

Dani Alves sarà processato per violenza sessuale: rischia 12 anni di carcere - Sportmediaset Sport Mediaset

Dani Alves sarà processato per violenza sessuale: rischia 12 anni di carcere. A deciderlo è stato il tribunale di Barcellona, dopo la denuncia di una ragazza di 23anni che ha dato il via a una lunga ...Il calciatore è stato arrestato il 20 gennaio ed è detenuto in una prigione fuori Barcellona, la data della prima udienza del processo all'ex calciatore non è ancora stata fissata ...