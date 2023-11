Dani Alves rinviato a giudizio per stupro | rischia 10 anni di carcere

Si complica la posizione di. L'ex calciatore del Barcellona è in carcere dallo scorso 20 gennaio con l' accusa di stupro . Il fatto sarebbe accaduto in una discoteca della città spagnola. Oggi il tribunale di ...

