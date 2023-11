Dall’Inghilterra | il Tottenham interessato ad Iling-Junior per gennaio

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilguarda in Serie A per rinforzarsi nel prossimo mercato invernale. Sotto la lente di ingrandimento sarebbe finitodella Juventus. L’esterno inglese sarebbe un nome che piace al tecnico Postecoglou. Secondo quanto riportato dal tabloid Indipendent, il Topttenham sarebbe alla ricerca di rinforzi sulla fascia per il mercato di. L’asse con la Juventus potrebbe iniziare proprio parlando die magari potrebbe culminare su ragionamenti su Hojbjerg, centrocampista che piace alla Juventus. SportFace.