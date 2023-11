Da qui a lì … la misura di un passo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 14 novembre 2023) Da qui a lì… ladi unVincenzo Calafiore 15 Novembre 2023 Udine “ … ci sono momenti nei quali vorresti prendere le distanze dai tuoi stessi occhi, collocare le parole ed i pensieri, le cattiverie, le solitudini, in un territorio neutro, dove tu e gli altri siete alla pari, senza uno sfondo, senza un presente malconcio, senza un passato. Senza protezioni, anche, capaci di dimostrare all’altro che la sua sincerità nell’ammettere le proprie debolezze e sconfitte è anche la tua; una sincerità tale da riuscire a rendere le parole sconfitta, debolezza, termini vuoti, senza significato. Una sincerità senza retorica, che le riscatti nell’atto stesso di incontrarle …… come quando ami ! “ Vincenzo Calafiore Quando ti chiedono, come stai o come va …. Ci vorrebbe una domanda di riserva, magari più facile, alla quale rispondere. E poi cosa ...