Da Chiesa a Vlahovic | da Bremer a Rugani | Juve | la situazione rinnovi

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo idi Federico Gatti e Manuel Locatelli e quello di Nicolò Fagioli in arrivo, ecco gli altridi cui si sta discutendo in casa ...

Dopo i rinnovi di Federico Gatti e Manuel Locatelli e quello di Nicolò Fagioli in arrivo, ecco gli altri rinnovi di cui si sta discutendo in casa ...

Sportmediaset - Juve, per lo scudetto servono i gol: Chiesa-Vlahovic inceppati, torna caldo Berardi Tutto Juve

Serena: "Inter super-corazzata, ma la Juve può restare in alto. Vlahovic e Chiesa verranno fuori" TUTTO mercato WEB

Paolo Di Canio ha parlato della lotta scudetto: per l'ex calciatore la Juve sarebbe più in corsa di altre, ma l'Inter sarebbe favoritissima ...Il sito FCINTER1908 di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna Via del Pratello, 27 C.F./PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagr ...