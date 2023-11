Cyber brividi sul mercato finanziario

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) Un paio di settimane fa stavo giusto commentando le visioni apocalittiche dei Lloyds sulle conseguenze di un attaccoa un grande operatore di servizi finanziari. La scorsa settimana la sede statunitense della Industrial and Commercial Bank of China è stata paralizzata da un ransomware che le ha impedito di operare sui mercati. L’incidente avrebbe influenzato la liquidità dele contribuito in negativo al collocamento dei bond del tesoro statunitense. Inoltre, secondo Reuters, avrebbe costretto la sede centrale della banca cinese a versare 9 miliardi di dollari nella controllata per coprire le operazioni non andate a buon fine. Il sistema in definitiva ha retto, ma un attacco “minore” che ha colpito una singola divisione di una delle più grandi banche del mondo lo ha fatto spiacevolmente scricchiolare. Tuttavia, questa vicenda apre le porte ...