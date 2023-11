Cultura della legalità | i carabinieri incontro le scuole

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, nell’ambito degli incontri organizzati per promuovere la, icompagnia di San Bartolomeo in Galdo estazione di San Marco dei Cavoti hanno incontrato gli studenti del liceo classico statale Medi-Livatino di San Marco dei Cavoti in occasione del primo giorno di gemellaggio con il liceo classico statale Pantaleo di Castelvetrano, organizzato nel progetto interconnessioni mediterranee, che prevede un’intensa ed istruttiva settimana per 13 giovani siciliani, ospiti delle famiglie di altrettanti studenti locali, con escursioni e visite a San Marco dei Cavoti, Benevento e Roma. Ai saluti di benvenuto del sindaco, dott. Angelo Marino edirigente dell’istituto scolastico comprensivo ...