Cubbit lancia DS3 Composer | una soluzione che consente a enterprise | MSP e reseller di creare in pochi minuti il ??proprio cloud storage | sovrano | iper-resiliente e 100% S3 compatible

Cubbit lancia DS3 Composer, una soluzione che consente a ... Media Key

Cubbit lancia il Programma Partner per MSP, system integrator e ... EDGE9

Li vendono come ricondizionati, in realtà sono dei PC usati, spesso molto poco, che non hanno perso praticamente nulla del loro valore reale. Sono affari veri per chi se ne intende, anche per le carat ...Il programma di partnership di Cubbit mira a consolidare la posizione dell'azienda come leader nel settore del cloud storage in Italia. oltre che e a espandere la sua presenza nel mercato ICT nazional ...