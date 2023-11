Covid o influenza? Ecco come riconoscere i sintomi della variante Eris

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Lapredominante oggi in Italia, EG.5, o '', "porta una febbre alta, per due o tre giorni, che veramente assomiglia molto all'con qualche dolore in più in alcuni soggetti. E quinditale va trattata". Lo spiega all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.curarla? "Usiamo i farmaci sintomatici: il paracetamolo, l'ibuprofene, il ketoprofene e l'aspirina", risponde. "Oggi circa il 50% dei contagi in Italia è dovuto a '', ma c'è una grande variabilità che dipende dal singolo pazienti: può infatti decorrere paucisintomatica nei sani ma anche dare un sintomatologia accentuata con febbre alta, c'è chi torna a perdere l'olfatto e ...

I casi d'influenza stagionale in Italia sono ancora giunti al picco annuale, grazie anche alle temperature ancora piuttosto miti. Dal 13 novembre, comunque, è ...