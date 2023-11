Così Putin ci arruola nella guerra ibrida all' Ucraina

Leggi su europa.today

(Di martedì 14 novembre 2023) Laincontinua, anche se se ne parla di meno. E se se ne parla di meno non è perché ci siano meno sviluppi di prima, ma perché la macchina dei Media ha deliberatamente scelto di occuparsi di altro: non per ragioni politiche, ma di marketing. Gaza “vende” di più, perché richiama un...