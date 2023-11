Cos' ha detto Beppe Grillo da Fazio | Mauro Corona | una bomba su Giuseppe Conte

(Di martedì 14 novembre 2023) Su il sipario, ecco che la puntata di È sempre cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4, si apre con la copertina di. E ovviamente la puntata di martedì 14 novembre non fa eccezione. Ecco il monologo dello scrittore e alpinista, che si concentra sui fatti della settimana. Einizia dalla discussa intervista aa Che tempo che fa, il programma condotto da Fabiosu Nove, dove il comico e fondatore del M5s si è palesato la scorsa domenica. Ed è stato un monologo: nessuna domanda e un soliloquio a tratti delirante del comico genovese. Come lo interpreta,? Presto, al riguardo ha idee ben precise: "con il suo ...

... in particolare sul tema pensioni 'Salvini - ha- dovrebbe spiegarci che cosa succede nella ... leggi anche'è la precettazione di uno sciopero e quando viene emessa Lo sciopero del 17 e le ...

Gigi Hadid parla per la prima volta della storia d’amore tra Taylor ... Radio Zeta

Rocchi svela cosa ha detto Giroud ad Abisso e perché rischia la ... Sport Fanpage

lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby in un briefing, aggiungendo che sotto l'ospedale di Al Shifa Hamas ha un centro di comando, cosa che è un crimine di ...Tante tessere di un puzzle, che non danno ancora un'immagine certa. È il quadro che cercano di mettere insieme gli investigatori che da 76 ore, in un territorio grande come tutto ...