Cosa insegnano i cyber-attacchi contro l’energia danese e i porti australiani

(Di martedì 14 novembre 2023) Ventidue aziende dell’infrastruttura energeticasono state colpite da alcuni hacker. Si tratta del più grande attacco informatico mai registrato nel Paese nordeuropeo, reso possibile in larga parte dal fatto che molti operatori non avessero aggiornato i firewall per risparmiare. Secondo il centro SektorCERT, gli attaccanti, che hanno sfruttato la vulnerabilità zero-day nel firewall Zyxel, sarebbero membri della-gang Sandworm, nota anche come Telebots, Voodoo Bear, Iron Viking ma soprattutto come l’Unità 74455 dell’intelligence militare russa (Gru). L’attacco all’infrastruttura energetica di un Paese con temperature che in questo periodo ballano poco sopra agli O°C dimostra, ancora una volta, come gli attaccanti sappiano bene quali settori colpire e in quale momento. Lo stesso si può dire del-attacco che nei giorni ...