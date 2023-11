Controlli dei Nas nelle mense scolastiche | chiusi tredici aree cucina e depositi | avevano muffa | insetti ed escrementi di topi

(Di martedì 14 novembre 2023) Umidità diffusa, formazioni di muffe, presenza dieddi roditori. Ma anche chili e chili di cibo senza tracciabilità, scaduto o custodito in maniera inadeguata. È quanto hanno scoperto i Nas che hanno quindi chiuso, sospendendone l’attività o sequestrandole, 13alimentari e sequestrato 700 chili di derrate alimentari. Con l’inizio dell’anno scolastico, infatti, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna dia livello nazionale finalizzata, alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione dellepresso gli istituti scolastici. Le ispezioni, svolte nell’ultimo mese, hanno interessato circa 1.000 ...

...la salute di bambini e ragazzi garantendo la qualitàprodotti alimentari utilizzati e le corrette condizioni igieniche'. È quanto afferma la Coldiretti nell'apprezzare la serie di...

