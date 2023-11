Controlli dei Nas nelle mense scolastiche | chiuse due a Caserta

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 14 novembre 2023) Sospesa l’attività di laboratorio e cucina in due scuole per l’infanzia nella provincia di: è l’esito didel Nucleo anti-sofisticazione dei carabinieri, in collaborazione con il Ministero della Salute, che hanno eseguito verifiche mirate a livello nazionale sui servizi di ristorazione e sulle imprese di catering incaricate delleistituzioniL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.