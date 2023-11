Controlli dei NAS a mense scolastiche | nell’aretino due non in regola

Leggi su lortica

(Di martedì 14 novembre 2023) Con l’inizio dell’anno scolastico, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna dia livello nazionale finalizzata, alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione dellepresso gli istituti scolastici. In Toscana Il NAS di Firenze ha svolto complessivamente 19presso, rilevando delle non conformità in dieci di questi. Nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Arezzo, sono state rilevate 2 non conformità quali: lievi carenze strutturali, mancanza di intonaco alle pareti, inadeguatezza dispositivi per lotta agli infestanti, mancato aggiornamento del manuale del piano di autocontrollo; per cui sono stati adottati provvedimenti ...