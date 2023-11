Conosce bene Cannavaro | il suo attacco a De Laurentiis è durissimo | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 novembre 2023) In quel di Napoli si parla oramai solo di allenatori e del possibile sostituto di Garcia. In merito, arrivano le dichiarazioni di Fedele. Non si fa altro che parlare di allenatori in casa Napoli, dove gli azzurri sono reduci dall’ormai nota sconfitta con l’Empoli in grado di allontanare dalla panchina Rudi Garcia. Non ci sono ancora news ufficiali, ma la sfuruata di Deed i video balzati in rete del tecnico su un volo direzione Nizza non lasciano dubbi. Le uniche incertezze, infatti, vivono solo nel possibile sostituto dell’ex Roma, con le voci sui vari Tudor e Mazzarri che continuano a susseguirsi imperterrite. Sul caso è dunque intervenuto anche Enrico Fedele, rilasciando alcune dichiarazioni in merito ad un altro nome accostato al Napoli. Cannavao-Napoli, un sicuro Fedele attacca DeTra le tante opinioni inerenti al caso ...