Congo | “250 dollari a ogni donna per risarcire il danno” | l’inchiesta di Associated press sugli abusi sessuali compiuti da personale Oms

(Di martedì 14 novembre 2023) Duecentocinquantaper riparare alle violenzesubite. Sarebbe questa la cifra offerta in risarcimento dall’Organizzazione mondiale della sanità alle 150 donne che tra il 2018 e il 2020 sono state violentate dai membri dell’agenzia operativi sul campo per contrastare un focolaio di Ebola secondo quanto denunciato da. Documenti riservati consultati dall’agenzia di stampa statunitense hanno fatto emergere alcuni dettagli di quello che è già conosciuto come il peggiore scandalo dinella storia dell’Oms, che ha visto almeno 83 persone incriminate per “abuso sessuale e sfruttamento” ai danni di centinaia di donne della Repubblica democratica del. La vittima più giovane ha 13 anni e anche tra quelle “risarcite” c’è chi chiede “giustizia” perché la ...

E peraltro, idollari sono 19 dollari in più rispetto a quanto Gamhewage ha ricevuto, quotidianamente, durante la sua visita di tre giorni. In, dicono le statistiche, molte persone ...

Le violenze sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2020, mentre gli operatori dell'Oms si trovavano in Congo per arginare un'epidemia di ebola ...