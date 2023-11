Concorso scuola | bando e regolamento in arrivo | le ultime notizie Domani riunione al Ministero QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE alle 16 | 30

(Di martedì 14 novembre 2023) Sono ore decisive per il, mercoledì 15 novembre,11:30 i sindacati sono convocati per l’informativa alsui nuovi concorsi. L'articolo .

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, ecco le classi diche presumibilmente - concluso l'iter di accreditamento - potranno essere attivate presso l'... Storia, Geografia nellaSecondaria di I ...

Scuola, al prossimo concorso per dirigenti scolastici arrivano le quote blu per gli uomini Sky Tg24

Concorsi con prove nel 2024, censimento aule informatiche prorogato al 20 novembre. Dalla secondaria ai Dirigenti Scolastici, quali bandi sono attesi Orizzonte Scuola

Choc nel Napoletano. Sono accusati di atti persecutori e violenza sessuale di gruppo nei confronti di un minorenne con problemi psichici: tre giovani (uno dei quali ...“Sport e scuola sono due pilastri nella formazione delle nuove generazioni ... i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli ...