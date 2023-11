Concorso ASL di Biella | Assunzioni per Dirigenti di Oftalmologia

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 14 novembre 2023) Presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) diha ufficialmente comunicato la pubblicazione di unPubblico basato su titoli ed esami, finalizzato alla selezione di un professionista per la copertura di un posto di dirigente medico nell’ambito dell’. ASL diperdiViene ufficialmente indetto unpubblico, basato su titoli ed esami, per la selezione di un dirigente medico specializzato inpresso l’Azienda Sanitaria Locale di. I requisiti richiesti per partecipare a questa selezione includono la laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica. È inoltre necessaria ...