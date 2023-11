Comunicato di Adani | Ventola e Cassano | “Ucciso lo spirito della Bobo TV Spogliatoio deve rimanere sacro”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) “Lele ha chiesto una riunione chiarificatrice ed è emerso come ci fosse poca voglia di vivere il percorso. Abbiamo ricevuto risposte in modi non rispettosi, dimostrazione di una chiara difformità di visioni. Impossibile proseguire e lo abbiamo fatto presente. Siamo diventati improvvisamente dei collaboratori, poi abbiamo anche constatato un fulmineo accordo con la Lega Serie A. Le persone non vanno prese in giro”. Sono questi alcuni dei passaggi deldiffuso da Daniele, Nicolae Antoniodopo l’addio burrascoso allaTV di Christian Vieri. IN AGGIORNAMENTO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele(@lele) SportFace.