Comunicato congiunto di Adani | Cassano e Ventola sulla Bobo Tv | «Le persone non vanno prese in giro»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023)hanno detto la loro dopo la separazione dallaTv di Vieri. Ecco ilhanno detto la loro dopo la separazione dallaTv di Vieri. Ecco il– «LaTV è sempre stata una famiglia allargata. Per chi era davanti ai microfoni ma anche per chi l’ascoltava. Ed è a questo gruppo, la nostra community, che ci rivolgiamo, in nome di una chiarezza e trasparenza a cui ci siamo sempre richiamati, e che giustamente in questi giorni molti di voi hanno preteso, in forma privata o tramite i social. L’esigenza quindi di fare luce su alcune situazioni verificatesi negli ultimi tempi rimane doverosa per le ...