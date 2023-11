Oggi 16 novembre due uomini (difesi dall'Aldo Pardo) si sono presentati di fronte al gup ... Idell'attività di meretricio finivano direttamente a loro, che poi avrebbero dato una ...

Compensi avvocati: la fase di trattazione va liquidata anche in ... Altalex

Compensi avvocato: l'accordo deve rivestire la forma scritta Studio Cataldi

Dopo quanto tempo cade in prescrizione il compenso dell’avvocato e quando non bisogna più pagare. Come tutti i crediti, anche quello dell’avvocato cade in prescrizione dopo un certo periodo. Il legale ...La Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un avvocato nell'ambito di un giudizio di opposizione proposto da clienti stranieri ...