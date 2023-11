(Di martedì 14 novembre 2023) Il Garante per loè un'Autorità amministrativa indipendente, istituita nel 1990, che ha il compito di garantire il bilanciamento tra il diritto allo, tutelato dall’articolo 40 della Costituzione, e gli altri diritti costituzionali della persona. Imembricinque, restano in carica sei anni enominati con decreto del presidente della Repubblica, su designazione dei presidenti di Camera e Senato

Il Pd tramite il capogruppo inLavoro alla Camera, Arturo Scotto , chiede "ad horas un'audizione dellasugli scioperi".

Commissione di garanzia per lo sciopero, quali sono i suoi poteri e da chi è composta Sky Tg24

Sciopero generale, Commissione di garanzia: "Mancano requisiti" LA STAMPA Finanza

Siamo al cortocircuito tra i due sindacati, Cgil e Uil che hanno indetto lo sciopero generale per il 17 novembre e la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pu ...Secondo l'analisi condotta da idealista, il principale portale immobiliare per l'innovazione tecnologica in Italia ed editore di questa newsletter, nel trimestre più recente c'è stato un incremento de ...