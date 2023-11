Come personalizzare iPhone 15 Pro Max trucchi iOS 17

Leggi su pantareinews

(Di martedì 14 novembre 2023) Puoi15 Pro Max in abbinamento con iOS 17 e ottimizzare il tuo dispositivo per renderlo adeguato alle tue esigenze e portare la tua esperienza di utilizzo ad un altro livello. Molte delle caratteristiche e funzioni che vedremo sono disponibili per tutti gliaggiornati a iOS 17, altre sono esclusive dei modelli Pro e altre ancora del solo15 Pro Max. In questa guida vedremo una serie di almeno venti funzionalità, ti consiglio di guardare il video per vedere materialmenteapplicarle. Recensione15 Pro Max: USB di tipo C e tasto “Azione” Acquista su Amazon15 Pro Max La combinazione di iOS 17 e delle nuove caratteristiche dei modelli Pro aprono ad una miriade ...