Come ho beccato Belen E le hostess Il testimone sull' aereo | che imbarazzo

(Di martedì 14 novembre 2023)Rodriguez sta vivendo un nuovo, personale, momento di gioia affettiva. È da poco ritornata da un romantico viaggio alle Maldive, dove ha pronunciato un nuovo, fatidico, sì al suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, mettendo i titoli di coda al suo matrimonio con Stefano De Martino. La tranquillità, però, non è di casa Rodriguez, perché, nelle ultime ore, la showgirl è stata protagonista, suo malgrado, di un episodio che ha fatto discutere. Su un volo in business class dell'Emirates, direzione Dubai (scalo per poi dirigersi alle Maldive), infatti, l'argentina è stata beccata da un, presenteo stesso volo, in stato di alterazione da alcol. In pratica: alticcia, se non ubriaca. Questa persona, che ora si trova a Bali, ha commentato uno degli ultimi post Instagram die ha vuotato il sacco: ...