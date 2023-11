Colpo di scena nel processo su Beniamino Zuncheddu | in carcere da 32 anni Il testimone chiave crolla | «Ecco cosa è successo…»

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) Trentadueinsenza un motivo: è questa l’atroce sorte che la difesa disostiene sia toccata al suo assistito. Tutto inizia nel 1991, quando in un ovile di Sinnai avviene un triplice omicidio. Muoiono assassinati Gesuino Fadda, proprietario dell’allevamento, il figlio Giuseppe e il pastore Ignazio Pusceddu. Ma i morti, nelle intenzioni dell’assassino, sarebbero dovuti essere in quattro. Eppure uno di loro si salva: Luigi Pinna, marito di uno delle figlie di Fadda. In un primo momento, afferma di non essere in grado di identificare il volto dell’assassino che, sostiene, sarebbe stato coperto. Ma dopo qualche settimana la sua versione cambia: sostiene di aver riconosciutoin una foto. E quest’ultimo, all’epoca pastore di Burcei (sempre nel Cagliaritano), viene ...