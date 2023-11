Colosso del food italiano lancia grande enoteca online

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 novembre 2023) Una scossa importante al mondo della vendita al dettaglio del vino. Esselunga ha infattito la propria piattaforma digitale, una vera e propriaparticolarmente ricca. Una novità diinteresse, per amatori e appassionati. Un investimento che ha visto la collaborazione con più di 350 produttori. Tutto ciò si traduce in un’offerta notevole, che supera quota 1400 vini e distillati.: cosa sapere Numerosi i marchi di pregio presenti sugli scaffali digitali proposti da Esselunga. Da Ferrari a Dom Pérignon, da Krug a Château Mouton Rothschild, da Sassicaia a Tignanello, fino a Cercavo della Sala. Ciò che rende particolarmente interessante questa proposta, però, non è soltanto l’immediatezza del prodotto. Ormai siamo tutti abituati alle vetrine ...