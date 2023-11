Cody Rhodes | “Mio fratello Dustin merita la Hall Of Fame | deve entrare a farne parte”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 novembre 2023)(a.k.a Goldust) è un veterano del pro wrtestling business. Il suo debutto risale al 1988 nella Championship Wrestling From Florida. Poi, tra le altre federazioni, ha speso alcuni anni in WCW (con due stint differenti) e poi svariati anni in WWE (anche qui con diversi stint). La sua esperienza a Stamford si è conclusa nel marzo 2019 per poi abbracciare il progetto AEW. A Double Or Nothing di quell’anno il match tra lui e il. “la HOF” Come sappiamo oggiè in forza alla WWE, dopo il clamoroso ritorno nel corso del 2022, mentre(Goldust) è rimasto in AEW. Ospite di Busted Open Radio, l'”American Nightmare, dopo essere ...