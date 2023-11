CNA Lombardia | “Inaccettabile chiedere alle imprese lombarde di sottoscrivere un’assicurazione contro le calamità naturali Sì allo stop a ogni ipotesi di spesa per il Ponte sullo Stretto per far fronte alle reali priorità del Paese”

(Di martedì 14 novembre 2023) Una posizione netta e ferma quella di CNAnei confronti della bozza della manovra 2024, in fase di definizione dal Governo, e in particolare dell’articolo 24 nel quale si chiarisce come leitaliane entro il 31 dicembre 2024 saranno chiamate obbligatoriamente a stipulare contratti assicurativi per coprire i danni causati dacome terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. “E’ assolutamenteitaliane edi, sottoponendosi a un nuovo e ulteriore balzello,le– afferma il presidente di CNA ...

Milano, 14 nov. " Una posizione netta e ferma quella dellanei confronti della bozza della manovra 2024, in fase di definizione dal governo, e in particolare dell'articolo 24 nel quale si chiarisce come le imprese italiane entro il 31 dicembre ...

Cna Lombardia: "Non chiedete alle imprese di assicurarsi contro le calamità naturali, ma stoppate la spesa per il ponte ... varesenews.it

CNA Lombardia: “No a assicurazione contro le calamità naturali" CremonaOggi

CNA Lombardia: “Inaccettabile chiedere alle imprese lombarde di sottoscrivere un’assicurazione contro le calamità naturali. Sì allo stop a ogni ipotesi di spesa per il Ponte sullo Stretto per far ...Al di là di ogni comprensibile prudenza, infatti, le tre associazioni territoriali non possono individuare nelle politiche di austerity la via di uscita dalle difficoltà quotidianamente affrontate da ...